為了報復以色列在加薩的軍事行動，葉門叛軍近期屢在紅海攻擊商船，包括台灣的長榮、陽明及萬海在內的全球船商，大多都已宣布暫停航行紅海，此事恐導致運價高漲，分析師就預測若此事持續下去，供應鏈更加緊繃，運價也會一路漲至2025年。

綜合外媒報導，紅海是全球消費品與石油運輸的主要路線之一，不過從11月下旬開始，與哈瑪斯同樣受到伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」屢屢攻擊商船，甚至宣稱此舉是為了要阻止貨輪前往以色列，已經讓全球航運陷入混亂。

從航運巨頭馬士基、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運（MSC）到台灣的三大貨櫃航商長榮、陽明及萬海，許多全球航商都已經宣布暫停紅海航線，分析師普遍認為，蘇伊士運河占全球貨櫃航運運輸量近40%，若改繞道好望角航程將至少延長3成，運價也會跟著攀高。

除此之外，有分析師預測，如果長期下來，狀況無法緩解，運價恐會一路漲至2025年。航運供應鏈混亂會引發一連串連鎖效應，如同2021年長榮海運貨船卡在蘇伊士運河，導致運河封閉6天，引發短暫供應鏈危機。

此事讓航運股價上漲，馬士基、赫伯羅德一度上漲將近5%，台股長榮、萬海今（19日）早盤上漲超過2%，萬海也上漲將近1%。