【時報-台北電】紅海危機衝擊，周一國際原油期貨反彈逾1%，胡塞武裝在紅海襲擊船隻，引發石油供應中斷的擔憂，俄羅斯將比承諾提前12月份的石油出口削減幅度進一步加大，以支撐全球油價，原油期價應聲反彈走高。

據悉，一艘挪威擁有的船隻於海遭到襲擊，石油巨頭英國石油公司表示已暫時停止所有通過該水域的運輸，而其他航運公司也陸續避開這條航線。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨漲1.04美元，報每桶72.47美元；1月熱燃油漲0.05美元，報每加侖2.67美元；1月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖2.16美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.4美元，報每桶77.95美元。(編輯：鄧凱綺)(商品行情網)

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