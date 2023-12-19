【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)旗下帝闊智慧(DeCloak Intelligences)宣布，連莊CES創新產品獎，本次獲獎產品解決方案DeCloakVision採用了分散式人工智慧模型，滿足不同的監控需求。

鈺創旗下帝闊智慧(DeCloak Intelligences)已經連續兩年榮獲CES創新產品獎。今年的獎項是因其創新的隱私保護臉部辨識和監控解決方案DeCloakVision：以隱私為中心的多模態人工智慧增強監控系統，其符合GDPR規範，成功平衡了保護個人隱私和實現對特定活動的有針對性觀察和追蹤。設計運行於雲端和邊緣運算平台，它提供了靈活性和可擴展性，以滿足不同的監控需求。該系統還採用了分散式人工智慧模型，利用差分隱私和量子安全的同態加密技術，實現安全匿名的追蹤，而不會危及身份或公共隱私。得獎產品DeCloakVison將於鈺創展位上做實體展示。

帝闊智慧科技將在2024年1月舉行的全球最大消費性電子展CES上再次成為焦點，其產品在全球數千件參賽產品中脫穎而出，榮獲CES 2024創新獎。帝闊智慧科技於CES 2023年憑藉混淆影像AI深度學習的人臉辨識解決方案首次斬獲殊榮，而在CES 2024年，可信賴多模態AI隱私增強監控系統再度斬獲獎項，成為連續兩年獲得CES創新獎的品牌，這顯示帝闊智慧科技在國際創新研發領域的卓越實力。