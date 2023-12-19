【時報-台北電】靜待美數據報告，周一紐約期金微揚；投資者靜待美國本周將公布的11月核心個人消費支出(PCE)物價指數，以了解聯準會(Fed)近期偏鴿派的利率是否會有波動，以及10年期公債殖利率下跌至七月以來最低，令金價微幅上揚。

分析師表示，美國利率如有下滑趨勢，通常將伴隨著強勢且多頭的黃金漲勢，而明年上半年黃金漲幅將會格外明顯，並預估2024年黃金價格平均可漲到每盎司2050美元。

終場收盤報價，2月黃金漲4.80美元，報每盎司2040.50美元，3月白銀跌0.04美元，報每盎司24.11美元，1月白金漲1.70美元，報每盎司954.30美元，3月鈀金跌3.00美元，報每盎司1199.40美元。(編輯：王思涵)(商品行情網)