【時報記者任珮云台北報導】國內NB品牌大廠宏碁(2353)、華碩(2357)及微星(2377)等相繼在本月推出AI PC，市場預期將帶動換機潮。今早NB相關個股表現優於大盤。

凱基台灣優選高股息30 ETF經理人顏良宇表示，2024年各下游(伺服器、手機、PC)都重返復甦，整體台股2024-2025年的企業獲利，都有接近20%年增幅度水準。因此整體來看，2024年的台股走勢可望由實質企業獲利帶動，走出一波慢牛行情。手機供應鏈族群近期表現強勢，評價已相對不具吸引力，在2023年年初手機出貨量高基期的情況下，預期2024年1月手機出貨量年增率恐由正轉負，資金可能從手機相關族群流向伺服器族群。

市場目前也聚焦微軟傳出可於2024年6月推出 Windows 12系統，Windows 12代號為「Hudson Valley」，將會強化人工智慧體驗，但多數AI應用都需要整合神經網路處理器（NPU）才得以運行。目前除了Intel最新的Core Ultra處理器以外，鮮少有電腦有內建NPU。Windows 12系統能否讓未裝NPU的舊電腦升級、使用，亦備受矚目。

以微星而言，2024年1月將發表AI模型「AI Artist」，用戶能在不連網下輕鬆用「文生圖、圖生文、圖生圖」熱門生成式AI。微星自行研發的AI Engine及AI Artist 軟體，前者能在用戶工作、追劇、打電動及會議4大情境下，自動調整鍵盤背光及螢幕亮度，後者則利用演算法，用戶可以下文字指令生成圖片，或者輸入圖片歸納出摘要，或者利用圖片與文字指令，生成16張風格相近的圖片，甚至是PSD檔案格式，讓設計類用戶能擷取部分圖層運用。