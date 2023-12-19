為減輕中低薪民眾購屋負擔，內政部推動「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，俗稱「房貸補貼」，自6月1日起受理線上申請，截至11月底突破73萬戶申請，累計逾46萬合格戶已領到3萬元支持金，等於發放超過138億元。專案即將於下周五(12月29日)截止受理，有意申請的民眾，要把握最後機會。

內政部國土管理署表示，房貸補貼截至今年11月底已核定46萬戶，預估總計可嘉惠55萬中低薪房貸族，「還有名額」。內政部已請各金融機構透過簡訊、電子郵件或貸款繳費收據等方式通知貸款戶，只要到申請網站填寫資料，免附任何證明文件，就可送出申請。經審核通過後將一次撥付新台幣3萬元支持金。

國土署表示，現行核定戶數統計，排名前5大行庫為土地銀行、台灣銀行、合作金庫銀行、中國信託銀行及華南銀行，占總核定數約4成。另外，按貸款地區統計，以高雄市戶數最多，計有7萬3000多戶，新北市居次，桃園市及台中市為第三。

國土署指出，這項專案申請至今年12月29日下午5時止，申請程序簡單便利，請民眾把握機會，到「中產以下自用住宅貸款戶支持專案線上申請網站」申請；民眾如對專案有疑問，歡迎在週一到週五早上8時到下午6時，撥打諮詢專線（02）2162-1239洽詢。

內政部提醒，借款人資格的基準日為今年2月28日，合計僅有1筆自用性質購置住宅貸款、持有房屋1戶以內。原始核貸金額，在台北市住宅為850萬元以內、其他縣市700萬元以內；民國110年家戶所得合計120萬元以內，經審查符合資格者可獲3萬元定額支持金。