【時報記者郭鴻慧台北報導】今年房市利空不斷、房價盤整，就連一向易漲難跌的捷運站周邊也表現平淡，不過由於捷運站題材仍具保值性，是不少購屋族首選。根據《591實價登錄》統計今年1~10月全台十大交易熱門捷運站，又以台北捷運中山國小站買氣最夯，今年前十月共有超過300件交易量，相當於平均1天成交1件，其中總價千萬內套房產品備受青睞，然而單價也是上榜的捷運站中最高的，上看7字頭，反觀榜上房價最親民的捷運站為高雄捷運三多商圈站，目前還有1字頭單價可以撿便宜。
全台交易最熱門的捷運站為中和新蘆線的中山國小站，今年前十月交易量共325件、成交單價6字頭，房價與去年同期相比微幅成長3%。接著買氣居次的環狀線景平站，與上榜的南勢角站及景安站相鄰，皆位於新北市中和區，該區捷運密集，三站今年前十月交易量皆破200件、成交單價約5字頭。另外，環狀線還有幸福站上榜，今年前十月成交量221件、單價也要5字頭，雙北最後上榜的則是淡海輕軌的濱海沙崙站，今年前十月成交量186件。
台中捷運唯一上榜的文心崇德站，今年前十月交易量219件，該站位在台中市北屯區，座落於十一期、十四期重劃區與北屯舊市區間，生活機能成熟，又有十四期重劃區的洲際棒球場、漢神洲際購物中心、台中巨蛋等重大建設加持，連帶拉抬文心崇德站周邊行情，今年前十月房價逼近3字頭，成長逾1成，為榜上漲幅最高的捷運站。
往南高雄捷運紅線則有三站上榜，分別為後勁、巨蛋、三多商圈，前十月各有約200筆成交量，首先位於楠梓的後勁站，受到台積電設廠效應，今年在「晴萃」、「晴川」兩新成屋案挹注下，晉升為全台十大熱門捷運站，而巨蛋站則位於左營，為高雄精華地段、商業性質高，成交價站上3字頭，最後，位於前鎮的三多商圈站，周邊百貨林立，且受惠亞洲新灣區發展，公共建設多元，吸引購屋族目光，日後也將成為捷運黃線與紅線交匯站，未來1字頭房價恐將絕跡。
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