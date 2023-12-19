【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在近幾周的上漲之後，歐股周一回落下跌，汽車股領跌，此外歐洲央行(ECB)官員的言論，削減了市場對明年降息的預期。
周一泛歐Stoxx 600指數收盤跌1.29點或0.27%，為475.32點。該基準指數在上周錄得連5周的上漲。
歐洲央行官員打擊了市場認為最快明年三月降息的預期，對股市造成壓力，並推高歐洲債券殖利率。
斯洛伐克央行行長Peter Kazimir表示，任何有關歐洲央行降息的討論都還為時過早。歐洲央行決策官員Bostjan Vasle表示，央行至少要到春季才會重新評估政策前景。
此前聯準會在上周宣布維持利率不變，符合預期，並且預估明年降息3次。股市在上周全線上漲。
Kingswood首席經濟學家Rupert Thompson說，在鮑爾加滿酒之後，市場有些喝醉。但是風險資產在明年仍有上漲的空間，而且應該跑贏現金。
投資人現在關注日本央行的利率決議、歐元區11月消費者物價，以及美國11月的個人消費支出，以找尋全球貨幣發展的線索。
在上周破歷史新高之後，德國股市周一下跌0.6%，至16650點；一項調查顯示，德國12月商業信心意外地惡化，表現並遜於預期。
汽車股下跌1.2%，其中賓士汽車和BMW分別下跌1%，主要原因是德國政府終止了電動車購買補貼計畫。
與伊朗結盟的葉門胡塞武裝份子增加了在紅海的攻擊商船行動，擾亂海上貿易，油價上漲，推高了能源股上升1.1%。
襲擊事件導致人們押注於主要海上航線可能中斷，以及運費的提高。
歐洲的航運股上漲。丹麥的馬士基(Maersk)大漲3.1%，報12185丹麥克朗。義大利航運公司D'Amico上漲5.6%，報5.67歐元。
義大利電信商Iliad提議合併沃達豐(Vodafone)在義大利的業務，沃達豐隨後上漲3.9%，至67.23英鎊。
荷蘭化學品生產商OCI表示，已同意以36億美元的價格出售在美國化肥公司Iowa Fertilizer的持股。隨後OCI上漲了20.9%，報24.32歐元。
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