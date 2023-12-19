【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社指出，最近幾天因為有些貨櫃船公司停駛，至於部分有開的則加收附加費用，導致藉由海運方式到以色列的運輸成本上升，也讓還在與哈瑪斯交戰的以色列可能斷糧的危機亮起紅燈。

因地理位置使然，貿易重度依賴海運的以色列在10月曾表示，將支付賠償金給因哈瑪斯衝突受損的船隻，但卻沒有詳述是否會付多出的海運費用。就在以色列開始對加薩走廊出兵攻打後，背後有伊朗撐腰的的葉門武裝團體青年運動（Houthi），也對行經紅海船舶發動攻擊，表達自己是站在哈瑪斯這一邊的。

目前，部分船公司的因應之道，就是改走南非西南端的好望角（Cape of Good Hope），或者乾脆暫停行駛紅海這條航線。還在用海運補給以色列的船公司很緊張，因為不知道下一個會不會自己的船隻與船員就被俘虜。

英國海事危機處理業者Ambrey於18日指出，青年運動已經擴大目標，會從各方面來判斷是否劫船，包括商船掛的旗幟、船隻擁有者、作業的船公司，甚至高層管理者等，都有可能是被鎖定的對象之一。這些武裝團體與伊朗就曾錯誤地綁架過船隻，這些船跟以色列毫無關聯。

總部在以色列的國際貨運平台Freightos指出，算到12月12日，從中國大陸各港口到以色列的40尺櫃海運費用，已從11月底約1,975美元，增加到至少2,300美元，漲了16%。

Freightos表示，從亞洲過來以色列的商船來說，如果繞非洲的航線要比通過蘇伊士運河不僅貴而且又遠，大概要多跑7,000海浬，以及多花至少10到14天左右。另外，這條航線還會產生更多的燃油費用。

根據統計，自從以巴這次新衝突爆發以來，從中國大陸到以色列的海運費用就大增46%至58%附近。台灣長榮海運18日也表示，已決定暫停接收以色列貨物，且即刻生效。

16日，總部位於香港的貨櫃船公司東方海外（OOCL）宣布，因作業有狀況，已停止接收往返以色列的物，日後將再另行通知。丹麥馬士基（Maersk）等其它船公司18日也表示，在以色列碼頭卸貨的所有物品，都要加收緊急風險附加費。

以色列綜合通運業者以星（Zim）指出，直接目睹現場的威脅，日益增加的程度，故自己的船隻都要加收更高的附加費，其中也包括從亞洲到以色列港口的費用。

以星在14日曾表示，新費率對於維持自己目前的服務水準是有必要性的，同時，反映出為確保船員、船隻以及客戶貨物安全而採取的措施。創立於1945年的以星，貨櫃船規模排在全球10大名單中。

海運人士透露，目前還有停靠在以色列最大的港口，位於南部的阿什杜德（Ashdod），以及北部的海法，這些船隻都已關閉船隻追蹤系統，因為不希望被發現行蹤。

15日，全球主要航運協會曾說，已經或計畫停靠以色列港口的船公司，應該限制訊息接收量，若有太多資訊流傳的話，可能會被有心人士攔截到消息，其中包括青年運動等武裝團體。