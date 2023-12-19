線上股票交易平台羅賓漢（Robinhood Markets）為了挽救交易量下滑，近日針對新用戶推出1％紅利回饋，成功從其他大型券商吸引較高資產的投資人加入成為新用戶。

回顧今年第二季投資人從其他券商轉入羅賓漢新帳號的資金總額約3.5億美元，第三季也只有3.8億美元。這段期間從羅賓漢帳號轉出的資金皆大於轉入資金，使羅賓漢決定在10月23日針對從其他券商轉入的新用戶推出轉入資金總額1％的紅利回饋，成功吸引投資大戶加入。

羅賓漢稍早公布10月23日至12月13日為止，從其他券商轉入羅賓漢的新用戶總計帶入11億美元資金，其中帳號資金超過100萬美元的投資大戶超過150人。這些投資大戶多半是從嘉信證券（Charles Schwab）、富達投資及摩根士丹利旗下電子交易平台E*Trade轉入。

創業10年的羅賓漢一直被視為年輕散戶大本營，旗下管理資金總額遠不及大型券商。截至今年11月底羅賓漢旗下管理資金總額約在940億美元，相較之下嘉信證券管理資金總額高達8.2兆美元，富達投資更是高達11.5兆美元。摩根士丹利日前公布，第三季結算為止財富管理部門管理的資金總額約4.8兆美元。

線上股票交易平台在新冠疫情期間曾經生意興隆，但隨著疫情消退交易量也逐漸下滑，使業界興起整併潮，例如嘉信收購美德利證券，摩根士丹利收購E*Trade。

羅賓漢交易部門主管柯克（Steve Quirk）表示：「這個產業正在經歷動盪，或許是我看過最大的動盪，對我們而言這將帶來商機。」

但嘉信證券對羅賓漢搶客戶感到老神在在，因為近日從嘉信轉入羅賓漢的投資人大多是40歲以下的年輕人。嘉信發言人表示：「年輕投資人通常會從小型新創券商開始接觸投資，日後隨著投資經驗累積，投資人終將選擇嘉信這類大型券商。」