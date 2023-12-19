【時報-台北電】因數據顯示，中國11月新建住宅價格連續第五個月下跌，投資者在最大鋼鐵消費國中國，各項數據持續疲軟，以及對中國當局推出更多刺激措施的希望減弱的情況下，解除多頭頭寸，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫續跌。
分析師表示，數據顯示，中國11月新建住宅價格連續第五個月下跌，繼1-10月下降9.3%之後，1-11月房地產投資再度年減9.4%，兩次中國高層決策會議都沒有更多大規模的經濟刺激措施，也沒有出台任何超出預期的房地產市場政策，因此預計黑色金屬市場已經回歸基本面，然而，一些分析師認為鐵礦石價格進一步下跌的空間有限，由於庫存較低，意味著鋼鐵製造商需要補充原料以維持2月農曆新年假期期間的生產，將不得不在未來幾周內囤積貨物，這將在某種程度上支撐鐵礦石價格。
終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.58%，報每噸123.35美元；62%鐵礦石近月跌0.67%，報每噸134.33美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌2.38%，報每噸861人民幣。(編輯:呂方維)(商品行情網)
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