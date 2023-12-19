【時報-台北電】根據中國外匯交易中心最新數據顯示，今日人民幣匯率中間價為7.0982元，較前一交易日貶值0.49分。

中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2023年12月19日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣7.0982元，1歐元對人民幣7.7584元，100日元對人民幣4.9819元，1港元對人民幣0.91068元，1英鎊對人民幣8.9850元，1澳大利亞元對人民幣4.7634元，1新西蘭元對人民幣4.4192元，1新加坡元對人民幣5.3329元，1瑞士法郎對人民幣8.1917元，1加拿大元對人民幣5.3040元，人民幣1元對0.66159馬來西亞林吉特，人民幣1元對12.6832俄羅斯盧布，人民幣1元對2.6189南非蘭特，人民幣1元對182.79韓元，人民幣1元對0.51715阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.52829沙特里亞爾，人民幣1元對49.6063匈牙利福林，人民幣1元對0.55785波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9619丹麥克朗，人民幣1元對1.4383瑞典克朗，人民幣1元對1.464442克朗，挪威人民幣1元對4.09068土耳其里拉，人民幣1元對2.4192墨西哥比索，人民幣1元對4.9139泰銖。(編輯：廖小蕎)

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