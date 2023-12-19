【時報-台北電】市場延續降息樂觀氛圍，美股主要指數漲多跌少，台積電ADR上漲0.38%。台積電(2330)今開盤漲3元，台股開小高盤，盤中跟隨金融類股指數下滑。目前集中市場在平盤下震盪，盤中跌落17600點暫守5日均線，AI一軍緯創(3231)等開盤走穩撐盤。
周一由傳產股撐盤，今早航運股由長榮(2603)帶隊續強，但鋼鐵股中鋼(2002)開低引發賣壓出籠。
周一道瓊指數連漲第8天，改寫歷史收盤新高。以科技股為主的那斯達克指數連漲第8天。聯準會決策官員似乎想淡化市場對於明年降息「過於樂觀」的氣氛，以及投資人觀望本周發布的重要經濟數據，使漲勢略受抑。周一美股主要指數呈現漲多跌少，漲跌幅介於-0.32%至0.61%。
周一台股受到電金權值股開低拖累，盤勢回測5日均線(17576點)附近後止穩，終場加權指數小跌21.84點，收17652.03點，成交值約3218億元。
國票投顧表示，周一漲勢並未延續，然未跌破起漲紅K低點，加上指數持穩於五日線之上，短線多方格局並未改變。由資金輪動來看，盤面由航運、鋼鐵撐盤，電子股成交比重不到六成，恐不利多方表現，後續等待電子股回溫後，應仍有高點可期。操作建議上，短線航運股或其他強勢放量且具族群性個股可作為短線參考標的，另跌多的AI相關概念股基本面仍處在長線趨勢，當前可分批布局。
凱基投顧表示，美國聯準會轉趨鴿派，引發市場對於2024年降息高度期待，提振市場信心。周一台股未能續創新高，且盤中一度跌破上周五帶量黑K低點17642點，技術面顯示短線恐將因此陷入整理，若回檔持續守住5日均線，在短暫整理2~3天後有望續創波段新高，即使跌破5日均線，但下檔只要力守17500點，可視為強勢整理格局。當大盤進行短線整理之際，不宜過度追價，應以守株待兔策略擇股偏多價差操作。（編輯：沈培華）
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