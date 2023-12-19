WMO（世界氣象組織）近日更發出警告，預計未來5年全球氣溫有可能會上升1.5度，極有可能打破地球最熱紀錄，2024年甚至恐成為有史以來最熱的一年。開利運輸冷凍授權經銷商Carrier Transicold堃琛企業，將於2024年首推薄型Carrier Transicold Vector HE 19運輸冷凍機組，Vector HE 19裝置是Carrier Transicold運輸冷凍系統，專門使用下一代冷媒R-452A。R-452A專為降低環境影響而開發，其全球暖化潛力約為傳統運輸應用冷媒的一半。
開利運輸冷凍授權經銷商Carrier Transicold堃琛企業總經理何世欽表示，Vector HE 19在亞太地區由堃琛企業首推，該裝置符合淨零減排概念，適用於各種極端環境，也對應企業TESG永續發展指標，其時尚的新型高效 Vector HE 19裝置在薄型等級的貨櫃冷凍系統中提供了最大的冷卻和冷凍能力，裝置整合了電力備用功能，使裝置能夠在停車時插入電源，消除冷凍裝置引擎的排放和噪音，節省燃料並降低營運成本。
「Vector HE 19」裝置外觀簡潔，性能卓越，每小時每轉每分鐘可提供比任何薄型型號更高的BTU冷卻比競爭對手的效率高出36％，關於產品管理方面開利Transicold憑藉現代化的全新設計，Vector HE 19裝置的深度冷凍能力比同類競爭對手高16％，製冷能力高20％。
Vector新裝置採用了Carrier Transicold開發的專利E-Drive技術。借助E-Drive技術，高輸出發電機直接連接到柴油發動機，為獨特的全電動冷卻系統提供動力。Carrier Transicold表示，智慧控制會自動啟動各個組件，例如壓縮機和風扇，僅在需要時運行所需的組件，因此與傳統組件相比，組件的運行次數更少，使用壽命更長，簡化的冷凍架構，消除了傳統運輸冷凍裝置中使用的許多日常維護部件，例如減震器、離合器、軸封、交流發電機、傳動帶和滑輪。
堃琛企業總經理何世欽呼籲，全球正面對急遽氣候變遷，產業應未雨綢繆，推動各種管理計畫，降低經濟損失；致力減碳、推動綠化、建築降溫等等都刻不容緩。
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