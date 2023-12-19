大陸AI領軍企業商湯科技創辦人、控股股東湯曉鷗15日因病逝世，儘管該公司強調不會造成重大不利影響，但受此消息衝擊，商湯港股18日股價一度大跌18％，終場收跌11％至港幣1.12元，成為當日恒生科技指數跌幅最大的成份股。半年來，商湯股價累計下跌50.88％。

綜合港媒報導，商湯科技17日在港交所發出湯曉鷗逝世的公告，消息一出震驚市場。該公司18日港股盤前公告，業務營運會繼續由執行主席及執行長徐立、執行董事及首席科學家王曉剛、執行董事徐冰，以及公司的其他董事和管理團隊領導，湯曉鷗的逝世並不預期會對商湯的日常管理及一般業務營運活動造成重大不利影響，該公司會繼續致力於維持其業務、管理及營運的穩定發展。

商湯科技指出，根據上市規則要求，由湯曉鷗透過其全資持有的公司Amind Inc.，所持有的69.06億股商湯A類股份的不同投票權，已隨湯曉鷗逝世而終止。相關A類股份預期將按照一換一比例，轉換成公司B類股份，意味著商湯沒有絕對控股權股東。

在湯曉鷗間接持有的A類股份轉換成B類股份後，已發行的A類股份數目將為6.14億，占公司投票權約15.75％。而已發行的B類股份數目將為328.55億，占公司投票權約84.25％。

湯曉鷗出生於遼寧鞍山，主要負責集團的研究及創新戰略的設計、推動與領先的大學及學術機構合作，建立研究夥伴關係。湯曉鷗自1998年起擔任香港中文大學信息工程系教授，且自2009年起擔任中國科學院深圳先進技術研究院副院長，2018年5月起也擔任香港人工智能及數據實驗室董事，並自2020年8月起擔任上海人工智能創新中心負責人。