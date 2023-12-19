在市場景氣欠佳下，全球各大晶片廠商陸續傳出裁員消息。最新消息指出，英國晶片設計公司安謀（ARM）最近在中國裁掉70多名軟體工程師，並將把部分職位轉移到中國以外的地方。
綜合外媒18日報導，知情人士透露，軟銀（Softbank）旗下晶片設計公司ARM最近在中國裁減70多名軟體工程師，並將部分職位轉移到中國境外。消息稱，被裁減的職位將由合約軟體工程師填補，有關工程師曾參與過ARM在全球其他地區的項目。而被裁員工當中，約15人將被調任新職位，從事與中國相關的業務。
ARM對此表示，為確保中國軟體生態系統能夠充分發揮ARM的性能作用，公司正在重組中國市場的軟體工程資源，以專注於向當地開發商提供直接支援。ARM財務總監Jason Child曾在今年11月表示，中國市場占ARM全球銷售額貢獻從以前的25％，收縮跌至20％，主要因中國以外市場增長更快。
報導指出，這並不是ARM今年在中國的第一次裁員。ARM中國是這家晶片設計公司在中國的銷售辦事處，但今年年初，ARM中國公司裁掉了100多名員工，其中大多數在研發部門工作，以應對今年充滿挑戰的業務前景，而當時裁員正值軟銀試圖讓ARM在今年上市之際。在這次裁員之前，ARM中國大約有700名員工。
中國業內人士表示，2022年ARM在全球裁員，影響高達15％的員工，可能有1,000個工作職位被波及，但當時並沒有影響到ARM中國，但今年終於開始拿中國區開刀，只是裁員波及到更多的是研發工程師，比較令人意外。通常情況下，企業經營不好往往是砍掉管理、銷售、市場等部門，ARM中國是對研發部門進行裁員，更像是有戰略性目的。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：