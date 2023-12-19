在市場景氣欠佳下，全球各大晶片廠商陸續傳出裁員消息。最新消息指出，英國晶片設計公司安謀（ARM）最近在中國裁掉70多名軟體工程師，並將把部分職位轉移到中國以外的地方。

綜合外媒18日報導，知情人士透露，軟銀（Softbank）旗下晶片設計公司ARM最近在中國裁減70多名軟體工程師，並將部分職位轉移到中國境外。消息稱，被裁減的職位將由合約軟體工程師填補，有關工程師曾參與過ARM在全球其他地區的項目。而被裁員工當中，約15人將被調任新職位，從事與中國相關的業務。

ARM對此表示，為確保中國軟體生態系統能夠充分發揮ARM的性能作用，公司正在重組中國市場的軟體工程資源，以專注於向當地開發商提供直接支援。ARM財務總監Jason Child曾在今年11月表示，中國市場占ARM全球銷售額貢獻從以前的25％，收縮跌至20％，主要因中國以外市場增長更快。

報導指出，這並不是ARM今年在中國的第一次裁員。ARM中國是這家晶片設計公司在中國的銷售辦事處，但今年年初，ARM中國公司裁掉了100多名員工，其中大多數在研發部門工作，以應對今年充滿挑戰的業務前景，而當時裁員正值軟銀試圖讓ARM在今年上市之際。在這次裁員之前，ARM中國大約有700名員工。

中國業內人士表示，2022年ARM在全球裁員，影響高達15％的員工，可能有1,000個工作職位被波及，但當時並沒有影響到ARM中國，但今年終於開始拿中國區開刀，只是裁員波及到更多的是研發工程師，比較令人意外。通常情況下，企業經營不好往往是砍掉管理、銷售、市場等部門，ARM中國是對研發部門進行裁員，更像是有戰略性目的。