大陸經濟復甦疲弱，再加上地緣政治複雜下，會計師事務所德勤中國（Deloitte，台灣稱勤業眾信）指出，大陸併購（M&A）活動持續銳減，不論是入境、海外或是本土併購案的件數和金額皆逐年下降，預計2024年大陸併購活動有望見底回暖，但未必能回到疫情前的水準。

香港經濟日報18日引述德勤中國「躍動香港」併購主管合夥人鄧偉文指出，當前投資氣氛轉趨謹慎，亞太地區私募股權基金的「乾火藥」（已募得但尚未投資的資金）處於10年高位。但部分行業在逆市中出現亮點，特別是受惠於大陸國策推動，第三季電動車的併購案件數年增4.8倍。

數據顯示，2023年大陸本土的併購活動年減23.3％至2,251件，然而，海外併購案件數大減34.3％至69件，入境併購案件數年減幅亦達39.8％至242件。德勤指出，相較全球併購活動，今年共有3.59萬件，對應的交易額年減37.2％至約3兆美元。

德勤中國企業併購重組稅務服務合夥人廖淑君表示，中資企業海外併購會遇到兩大挑戰，一是當地政府的國安審查，假如收購標的與高端技術或資源相關，交易成事機會渺茫。另一挑戰則是人民幣匯率近年轉弱，大陸官方對海外直接投資（ODI）監管審批趨嚴，變相削弱海外併購的吸引力。另一方面，對於外資企業入境併購動向，德勤預估，中東地區將取代部分歐美資金。廖淑君形容，大陸與中東已進入「蜜月期」，中東資金正加速布局大陸資產，偏好科技、媒體，以及通信（TMT）和大數據等公司，且認為部分投資會直接進入大陸，而無須透過香港。