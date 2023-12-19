安防產業因為有了AI人工智慧的加持及跨領域的技術鏈結，全面打開產業新格局。科技賦能，打破產業侷限、讓安防超越安防應用，影像結合AI及各種資通訊、感測技術，不僅讓解決方案效能提升，更將應用範圍從單一安防大步走向商業智慧應用。

「Secutech台北國際安全科技應用博覽會」與同期展出的「Mobility亞太智慧運輸展」、「Fire & Safety台北國際防火防災應用展」、「SMABuilding台北國際智慧物聯建築與居住空間應用展」，將於2024年4月24日至26日假台北世貿南港展覽館1館1樓開展。預計將有超過300家國內外參展商展示最新的智慧安全科技與創新應用解決方案，能再度為台灣安控產業的發展、市場的應用、國際的交流發揮最大助益。

Secutech 2024著眼於城市安防、消防防災、工業安全到基礎建設、交通運輸、建築與生活及商業領域的各項智慧化營運管理。2024展會聚焦的5大重點，不僅連結企業數位轉型、AIoT智慧應用與科技減災、更鎖定朝向ESG永續的龐大商機發展。

面對國際，Secutech展會的3大訴求：（1）無資安疑慮的安防產品。（2）AI加值新智能的智慧安防系統。（3）提供客製化服務的智慧應用方案，將從技術開發、產品銷售到應用解決方案為台灣相關企業串連全球新智慧安防供應鏈，找到全球「對」與「新」的合作夥伴。參展洽詢電話：（02）8729-1099分機220，更多展會資訊：https://secutech.tw.messefrankfurt.com/taipei/zh-tw.html。