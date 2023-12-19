社團法人中華民國不動產協進會於日前舉行第17屆第1次會員大會，會前同步舉辦本年度國家卓越建設獎國卓論壇，以「台灣社會住宅的實踐與展望」為題，邀請專家學者及公部門、主管機關一同與會討論。

國家卓越建設獎評審團總召集人黃南淵在開幕致詞中表示，社會住宅如何才能實踐居住正義的價值是近期重要的課題。不動產協進會產業發展委員會主任委員黃志遠則以杜甫詩句「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」破題，強調如何讓今日的年輕人實現美好的家居生活現已成為重要的課題。

在專題演講中，台中市政府住宅發展工程處副處長陳靖怡率先分享台中社會住宅推動7年來的成果，尤其社會住宅應該著重以管理和住戶的感受做為優先考量的面向，重新找回人與人之間相處的溫度；負責規劃台南市小東路北側公營住宅的林洲民建築師曾擔任北市柯市府都發局局長，他以北市府公部門服務的經驗剖析社會住宅興建的重要意義。

論壇主辦單位中華民國不動產協進會理事長張麗莉表示，透過探討「台灣社會住宅的實踐與展望」，因應當下面臨迫切的議題，進而期許各界在居住正義與產業磨合中取得平衡。

此次論壇的協辦單位國家住宅及都市更新中心副執行長柯茂榮表示，住都中心成立以來努力做好兩件事：公辦都更、新辦社會住宅。

透過工程管理資訊系統、倉儲系統和營運平台系統管理，建築品質則要求都要有綠建築、防震建築等標準配備，而依照目前社宅搶手的程度來看，社會住宅開始成為區域發展的重要指標。張麗莉理事長最後總結，國卓論壇是國家卓越建設獎的序章，讓「更好的城市．更好的生活」不只是口號，也是邁向「更好的台灣」的起步。