即將迎接新的一年，正是親友間禮尚往來、互相關懷的好時節，長輩是否在為行動上的不便而擔心無法四處走春嗎？恩霖生技集團秉持老無老以及人之老的同理心，精心研製「WOWonderful好讚二型膠原蛋白」，提供最佳完整的五大營養素～kolla-2、MSM、UC2軟骨素、魚鱗鈣、維生素D3，一次補足關鍵營養源，是行動力UP、不卡關的上選良品。

「WOWonderful好讚二型膠原蛋白」取得美國專利（US6838440）創新技術，生產出高單位含有玻尿酸、非變性二型膠原蛋白、軟骨素、葡萄糖胺等自然又完整的分子結構原料的活性成分，是近年來備受矚目的保養關鍵潤滑素。再精選全球優質原料、鯊魚軟骨素、龜板鹿角萃取物、維生素D3等、營養素黃金配比、加上獨家發酵製程技術，輔以不添加化學藥劑專利製程，產出的含硫化合物甲基硫醯基甲烷（MSM）；並嚴選純淨無污染的台灣鯛魚鱗，經酵素萃取純化製成高生理活性、易吸收的「魚鱗鈣」，其中主要的結構成分磷酸鈣，維持骨骼與牙齒發育、鈣吸收。

齡動力會隨年齡而逐漸流失，特別是喜好登山健走的登山族群，熱愛運動健身的重訓族群、需要高強度勞動工作者，常因為過度使用導致不適，活動力提早「失齡卡卡」，如果年長時依然可以維持關鍵活力，35歲後就要開始保養，適當補充正確營養素，搭配適當強度運動，維持齡活力。

提供MIT的優質產品，協助許多協助網紅、直播主、團購、跨境電商、小資創業族群投入健康產業的恩霖生技，為了鼓勵長輩們趁新春多出來走走，也強化後疫時期的自我防護力，總經理江明哲宣佈即日起至2024年2月29日，凡購買「好讚二型膠原蛋白」一盒，即加碼贈送含波森莓、蔓越莓、維生素C+D3、鋅、鈣之「蔓波D鈣」口含錠一個月份，輕鬆攝取建構自我防護力的營養素。送禮送健康＋好康網址：https://shop.mitmall.tw。