【時報-台北電】台北股市集中市場09:00，加權指數17669.84點，漲17.81點；總計307家漲、356家跌、191家持平；委買4450922張、委賣1947098張；總成交值40.68億元。

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