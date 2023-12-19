中新網報導，甘肅積石山規模6.2地震截至19日8時，甘肅積石山地震已造成111人遇難、236人受傷。震央及周邊民房和水、電、路等基礎設施不同程度損壞，臨街二樓玻璃破碎，玻璃渣在人行道上，災民心有餘悸街頭取暖。
凌晨在震央附近的吹麻灘鎮街道，有居民在路邊生火取暖，他們有的披著被子，有的穿著厚棉襖。「害怕有更大的餘震，不敢回家。」有居民這樣說。臨街二樓玻璃破碎，玻璃渣在人行道上。救護車、消防車、警車往返頻繁。
「轟隆一聲二樓的牆塌了，差點被砸裡邊。」19日凌晨6時左右，吹麻灘鎮村民馬阿西燕講述「地震一刻」時說，地震發生時，她顧不上穿衣服，光著腳跑出來，看到散落一地的磚頭和玻璃。
「我住10樓，震感十分強烈，晃得人站不住，傢俱都翻倒在地。」居民王文志肢體障礙，地震發生後，他在家人攙扶下，從樓上撤離。
56歲李榮平住在一樓，他家樓體開裂，店鋪中貨物架上的菸酒翻倒在地，雜亂無章，入門能聞到酒瓶破裂後的濃濃酒味。
地震發生後，甘肅成立積石山縣抗震救災指揮部，下設社會秩序組、現場救援組、災情摸排組、醫療救治組、資料統計組和資訊發佈組、交通運輸組、物資保障組、通訊保障組等。
鑒於此次災情嚴重，大陸國務院抗震救災指揮部、應急管理部將國家地震應急回應提升至二級，國家防災減災救災委員會、應急管理部將國家救災應急回應提升至三級。
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