【時報-台北電】2023年已有55家公司從港交所退市，其中被取消上市地位的有42家，主動退市的有13家。同期，還有近10家公司正在規劃以私有化、回購等方式離開港股。

由於受流動性不足、估值偏低、融資功能受限等因素影響，今年以來，港股主動退市的公司數量有所增加，近來魏橋紡織、中糧包裝近日先後揭露私有化方案。

上證報引述港股市場專業法律人士分析，公司的本益比和流通性不足，二級市場融資收益與上市成本沒有形成預期的正比，是港股公司主動退市的主要原因。尤其是上市時間較長的公司，長期沒有從市場上獲得融資，基本上沒有必要維持上市地位。私有化之後，反而可以降低公司在資訊揭露、合規等方面的成本。（編輯：張嘉倚）