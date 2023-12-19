【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周一標普500指數收高，延續連漲7周、創下2017年以來最長紀錄的動能。道瓊指數連漲第8天，終場微升不到1點，但仍改寫歷史收盤新高，盤中一度站上37393.45點，再創盤中新高。以科技股為主的那斯達克指數亦連漲第8天，盤中一度漲逾0.8%。聯準會決策官員似乎想淡化市場對於明年降息「過於樂觀」的氣氛，以及投資人觀望本周發布的重要經濟數據，使大盤漲勢受抑。

在聯準會明年降息的樂觀預期帶動下，近來標普500指數走勢強勁，距離2022年1月創下的歷史收盤高點（4,796.56點）僅差1.2%。幾位聯準會決策官員周一似乎試圖給市場降溫。

芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，央行並未預先承諾很快就會降息。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）表示，金融市場在降息的時間點與程度方面「有點超過央行」。

儘管如此，根據芝商所FedWatch工具，金融市場押注聯準會在明年3月貨幣政策會議上降息25個基點的可能性為63.4%。

周一收盤，道瓊指數漲0.86點或0.00%，報37,306.02點。標普500指數漲21.37點或0.45%，報4,740.56點。那斯達克指數漲90.89點或0.61%，報14,904.81點。費城半導體指數跌13.22點或0.32%，報4,103.79點。

標普500指數11大類股僅房地產類股（跌0.35%）、公用事業股（跌0.30%）收黑。通訊服務類股漲1.89%，漲幅最大；其次為必需消費類股漲1.08%。

在這波漲勢中腳步落後的能源股上漲0.76%，葉門胡塞（Houthi）武裝組織頻頻襲擊行經紅海的商船引發對原油供應的擔憂，並帶動油價上漲。

重磅科技股僅蘋果下跌0.85%。微軟漲0.52%、亞馬遜漲2.73%、Alphabet漲2.41%、輝達漲2.43%、Meta漲2.90%。

台股ADR僅聯電跌0.25%。台積電ADR收漲0.38%、日月光漲0.22%、中華電信漲00.11%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收跌0.93%。

美國商務部周四將發布第三季國內生產毛額（GDP）第三次、也是最後一次報告，周五將發布11月個人消費支出（PCE）報告，其中涵蓋收入增長、消費者支出以及尤其重要的通膨等數據。

上周道瓊指數收漲2.9%，標普500指數漲2.5%，那斯達克指數周漲2.8%。費城半導體指數上周大漲9.1%，創下5月以來最大單周漲幅。12月以來，標普500指數上漲3.8%，道瓊指數漲3.8%，那斯達克指數漲4.8%。

周一紐約證交所上漲與下跌股數比為1.12：1。那斯達克交易所下跌與上漲股數比為1.15：1。

標普500指數有31檔成分股觸及52周新高、兩檔創新低。那斯達克指數有132檔成分股觸及52周新高、107檔創新低。

美國交易所成交量總計為117.5億股，過去20日全日均量為118.8億股。