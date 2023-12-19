陽信銀行看好台中地區蓬勃發展商機，積極拓展中部據點，特別選在文心路上購置新行舍，18日文心分行隆重開業，典禮上貴客盈門。新據點所屬南屯基地近市政豪宅七期、繁榮商圈五期、美式生活八期，深具業務發展潛力；匯聚向心路、大墩路以及南屯路商圈，另有大型賣場家樂福、秀泰廣場文心店、IKEA與COSTCO等。對外交通便利，鄰近捷運綠線南屯及文心公園站，生活機能便捷，為台中地區客戶提供更完善的金融服務。

陽信銀行設立文心分行後，全台分行家數達到108家，更致力於公平待客及普惠金融為己任，全台各分行據點配置愛心服務鈴、無障礙設施及服務櫃檯。為了更好的關懷客戶，行員於服務過程中不僅加強提問，還積極宣導防範詐騙，確保客戶的資產安全。未來陽信銀行將持續深耕公平待客企業文化，並致力落實ESG（環境、社會、公司治理），建置數位化、雙語化及無障礙之友善服務環境，提供更貼近客戶的全方位金融服務。