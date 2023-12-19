陽信銀行看好台中地區蓬勃發展商機，積極拓展中部據點，特別選在文心路上購置新行舍，18日文心分行隆重開業，典禮上貴客盈門。新據點所屬南屯基地近市政豪宅七期、繁榮商圈五期、美式生活八期，深具業務發展潛力；匯聚向心路、大墩路以及南屯路商圈，另有大型賣場家樂福、秀泰廣場文心店、IKEA與COSTCO等。對外交通便利，鄰近捷運綠線南屯及文心公園站，生活機能便捷，為台中地區客戶提供更完善的金融服務。
陽信銀行設立文心分行後，全台分行家數達到108家，更致力於公平待客及普惠金融為己任，全台各分行據點配置愛心服務鈴、無障礙設施及服務櫃檯。為了更好的關懷客戶，行員於服務過程中不僅加強提問，還積極宣導防範詐騙，確保客戶的資產安全。未來陽信銀行將持續深耕公平待客企業文化，並致力落實ESG（環境、社會、公司治理），建置數位化、雙語化及無障礙之友善服務環境，提供更貼近客戶的全方位金融服務。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：