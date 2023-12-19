隨著國人平均餘命延長，三代同堂成為最常見家庭結構，許多家族的贈與規劃也相應採隔代傳承，由祖父母直接贈與給孫輩，以減少多次傳承的稅負，富傳三代一步達成。然而，隔代贈與中的受贈人多半未成年或甫成年，個性和發展尚不成熟，如何為「金孫」建立一套管理機制，值得贈與者深思。
雖說年幼的第三代有法定代理人監護，但也有案例是第二代婚姻破裂，身為未成年的第三代因身價不菲，其監護權竟成為談判的籌碼；此外，民法成年年齡下修至18歲，小大人們儘管已有完全的行為能力，但因社會閱歷和生活歷練相對不足，容易因財富外露引起糾紛和詐騙，或自恃資產不求上進，因此有不少長輩會選擇繼續隱瞞，甚至謊稱是借名登記，避免第三代知道名下財產狀況。
台北富邦銀行執行副總吳薏菱指出，贈與是對後輩的祝福，信託是有溫度的金融服務，將信託與贈與結合，能避免財產管理不當的弊端，降低受贈人取得財產後可能面臨的風險，讓這份呵護後代心意隨時間持續茁壯。
舉例來說，吳爺爺想幫孫子存留學或購屋基金，希望錢不會被改作他用，因此他以孫子為受益人成立他益信託，分年贈與存入信託中，吳爺爺可以趁著到銀行洽辦業務時，一併檢視信託財產運用成效，也可以隨時用手機登錄行動銀行查詢信託資產即時狀況，如果想讓這份託付更長久，吳爺爺還能指定信賴的親友擔任第二或第三順位信託監察人，有需要時，即可由其他信託監察人依約定管理，延續對信託資產的保障。
靠人不如靠自己，託人不如託信託。預先搭建適合自己的信託管理架構，透過專款專用、財務透明等優點強化給子孫的保障，完整傳承長輩的關愛和祝福。
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