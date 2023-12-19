2023台北國際建築材料暨產品展於本月7日在南港展覽館開展，佳樂美木地板首次參展即吸引許多建築師、設計師及中高端客戶等合作夥伴，展出人字藝術、拼花藝術、柚木古材等地材，主打融入山寧泰抗菌離子及G-power生物能量遠紅外線成分，對人體健康有益之地材，全系列產品100％台灣製造，並獲得綠建材認證，搭配地暖技術，整體提升實用性及美觀性之價值。
佳樂美總經理陳孟謙表示，該公司產品在市場上獨樹一格，是少見的全天然木質地板產品，標榜健康、科學、美學三大價值，他說明，佳樂美在全系列木地板中加入山寧泰抗菌離子，可有效將黴菌革除，對人體是一大助益。
此外，該公司全系列地板皆添加經過台灣醫學研究之「G-power生物能量遠紅外線」成分，透過一氧化氮的誘發，可使血管擴張、促進血液循環，經過測試絕無重金屬、輻射，發射率達70％以上，滲透率可深入皮下組織5～10公分，活化人體血液。
一同展示的瑪䔲地板工程，以地暖服務為主力，強調從足下的發熱能使整體空間更加舒適、均勻維持室內溫度、去除衣物發霉之水氣，每小時耗能僅510W，平均2坪空間使用0.79度電，加上可透過手機遠端操控，讓人能夠在進家門時隨即感受到從地面傳來的溫暖。
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