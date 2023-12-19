本研究主要探討非造市者之熱門權證淨交易值（NVNW）能否預測標的股票未來的報酬率。NVNW是基於正向交易和負向交易計算而得。研究樣本取自一日和累積五日 NVNW 排序前十名之標的股票。研究顯示，NVNW值達到最高峰的同時，標的股票的交易活動也在同一天達到高峰，然後在接下來的數日內明顯的下滑。迴歸分析亦顯示 NVNW 與未來股票報酬有顯著的負面關係，顯示非造市者之熱門權證淨交易值（NVNW）是未來股票報酬的反向指標，而非領先指標。這項研究有助於理解權證交易動態，並強調了風險管理和政府監管的必要性。
作者：德明財經科技大學財務金融系助理教授 曾秀英
*通訊作者E-mail：shiowying @takming.edu.tw
發表人：曾秀英
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