SPAC（特殊目的收購公司），是私人企業公開上市的一種途徑，在2020年和2021年，這一趨勢迅速增長。但過往文獻指出特殊目的收購公司的高報酬率僅僅表現在合併前，但在合併後的報酬率表現不佳，這使得一般投資人增加對SPAC公司財務決策的疑慮。故此研究探討特殊目的收購公司之盈餘管理與企業投資決策，了解其財務決策是否符合常規。實證結果顯示，通過特殊目的收購上市的公司，其盈餘管理程度並未顯著高於其它公司，也不會有過度投資的問題。但實證發現，通過特殊目的收購上市的公司有投資不足的現象，推測這類上市公司通常具有低增長機會且過度槓桿的特性，以至於無法再投資於增長機會。因此，透過特殊目的收購上市的公司，未必會有異常的公司財務決策。此研究協助投資人更了解透過特殊目的收購公司上市企業之財務決策，作為是否投資的參考。
作者：元智大學管理學院博士生何建中、元智大學管理學院碩士畢業生 楊悅得、元智大學管理學院財金學群教授暨EMBA主任 羅懷均
*通訊作者E-mail：[email protected]. edu.tw
發表人：羅懷均
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