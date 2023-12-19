為了滿足邊陲偏鄉居民的基本「行」的需求，桃園市交通局偕合作廠商規劃執行幸褔巴士專案，希望藉由交通計畫的升級，達成讓家人團聚的初衷，解決當地孩童從小就得住宿的問題。專案實施以來，車機故障降低、設備維持穩定，進而確保司機與乘客的安全，復興區居民的交通與生活品質得到改善。

幸福巴士的司機彭志強表示，九人座巴士因為車身較一般公車小，可以深入到部落，並提前透過預約機制掌握居民需求，所以幾乎班班客滿。對於政府引進協力廠商、更新車機他提到：「之前的機器，它可能比較顛簸的路段會斷電，可是用了新一代設備的話，沒有斷電問題。」

參與專案的友通資訊資深產品經理張家瑋表示，九人座巴士是用友通的七吋觸控車機系統，為了解決設備受顛簸路況的震動、電源不穩之干擾，以及晝夜溫差導致的高低溫影響，友通針對車機系統進行許多高可靠度研發設計，例如：寬溫、抗震、無風扇、智慧電源管理，以及前面板IP65防護等級，確保設備的穩定性。

基於回家是唯一的路，友通的車載應用首重安全，同時致力於運算力（computing）及連接力 （connectivity）相關解決方案，期待將幸福巴士的成功經驗複製到各地。

友通除了對設備品質追求講究，嵌入式車載解決方案也因應未來智慧城市、交通的趨勢，在產品設計初期即導入資安軟體技術，重視道路與資訊安全。張家瑋指出，車載觸控式電腦在應用上有大量資料交換，包括車對車、車對人、資訊上雲等，駭客可利用資訊交換的過程竊取資料，甚至癱瘓系統，因此除了車機系統的研發能力之外，友通也重視外部夥伴的技術整合能力，確保產品保持擴充彈性。

引進九人座幸福巴士不僅解決道路寬度限制問題，並透過合作廠商協助軟硬體整合，貼近居民的需求，據業者後台數據顯示，總服務人次提升16％、每一輛車載客人數提升25％，公共交通的能源使用效率提高，並因為減少不必要的發車，達到節能減耗，從而協助城市環境、經濟與社會三面向永續發展，共同實現城鄉永續之初衷。