極限偏鄉部落是多個縣市公共運輸的死角，加上學生家長平日多數需要至外地工作或忙於農事，也因工作作息與學生通勤時間衝突，而無法載送學生上下學情況，相當普遍。桃園市自升直轄市之後，基於將「公帑花在刀口上」，自105年起持續對各行政區免費巴士各路線之營運效能進行檢討、研擬因應對策，109年祭出幸福巴士翻轉偏鄉距離的計畫，讓原本因為交通不便造成偏鄉居民無法在傍晚時分全家團聚共享一頓，甚至衍生出學生無照駕駛、輟學等等邊緣問題，如今逆轉為「交通方便，節能減碳」的幸福好光景，獲得市民肯定，桃園市交通局可說是幕後大推手。

幸福巴士怎麼會在山區趴趴走？交通局黃心韻科長表示，規畫的初心是讓孩子可以回家吃晚餐、與爸媽聊聊天，讓每天正常上下學成為偏鄉的日常。她指出復興區人口較少，加上道路寬度限制，大客車僅能行駛主線道路以及部分鄉縣道，無法深入部落提供服務，而透過公車票證分析資料發現，部分路線班次營運無效率。歷經兩年蹲點與在地居民溝通、深入了解，檢討原有免費公車營運機制，代之以中型巴士及九人座車輛進行服務，自109年8月17日上路至今受惠已逾數萬人次。

為偏鄉居民往來部落提供服務的幸福巴士目前有六條線，由台灣真好小客車租賃公司負責九人座巴士的營運，導入「動態彈性預約制」是本專案成功的核心，幕後兩家關鍵技術提供者，一是銓鼎科技負責導入巴士預約及導航系統APP（軟體）；另一是友通資訊負責提供適合山路駕駛使用的七吋車載觸控式電腦。充份軟硬整合後，每月班次較過去提升50％，搭乘人數顯著成長，改善復興區居民的交通，同時提高能源使用效率，降低空車率。

本身是復興區當地的居民彭志強，擔任幸福巴士的司機兩年多時間，他說，從免費巴士轉型之後，因為可以深入到部落甚至出入於不方便的鄉鎮，所以幾乎班班客滿。對於政府引進優良協力廠商、導入新一代的車機他感到滿意，以前不管是夏日正中午時溫度飆高，還是受路況顛簸影響，過去的平板電腦都很容易過熱當機或震壞，但現在所使用的車機因為支援寬溫並且抗震，在行車過程中有效降低車機故障的情形，讓每一趟行駛過程中都很安全，不用擔心資訊中斷。