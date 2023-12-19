美股4大指數變動不大，收盤漲跌互見，由於近耶誕假期外資陸續休假，台股今(19)日量縮約小跌20點，來到17627.34點 。

台積電ADR周一上漲0.4%，收在102.93美元，台股現貨方面，台積電漲3元至588元。焦點股方面，紅海地區航道危機升溫可望帶動運價上漲，航運股表現續強，長榮、陽明漲近1%。

台股昨日終場收17652.03點，下跌21.84點，跌幅0.12%，成交值新台幣3218.47億元。三大法人合計賣超75.47億元，其中外資買超7.35億元，已連續7個交易日買超台股。

道瓊工業指數微漲0.86點或0.00%，收37306.02點。標準普爾指數上漲21.37點或0.45%，收4740.56點。那斯達克指數揚升90.89點或0.61%，收14904.81點。費城半導體指數下跌13.21點或0.32%，收4103.79點。

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