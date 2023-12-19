時報-商情早報

1.靜待美數據報告 紐約期金微揚。

2.LME:12/18期銅收8482.50美元/公噸，跌66.50美元。

3.NYMEX:1月輕質原油漲1.04美元，每桶為72.47美元。

4.西德州原油上漲1.11美元，每桶為72.16美元。

5.12/18BDI運費指數為2288.00。

6.SICOM:天然橡膠1月期貨RSS3下跌2.20美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.83美分，每磅為79.10美分。

8.CBOT:1月黃豆粉漲7.20美元，每公噸為412.80美元。

9.12/18TRJ-CRB上漲0.83，為265.90。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸134.33美元，跌0.91美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-靜待美數據報告，周一紐約期金微揚；投資者靜待美國本周將公布的11月核心個人消費支出(PCE)物價指數，以了解美國聯準會(Fed)近期偏鴿派的利率是否會有波動，以及10年期公債殖利率下跌至七月以來最低，令金價微幅上揚；終場收盤報價，2月黃金漲4.80美元，報每盎司2040.50元；3月白銀跌0.04美元；1月白金漲1.70美元；3月鈀金跌3.00美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-中國需求擔憂，期銅跌近0.8%；因投資者對全球最大消費國中國的需求疲軟而感到擔憂，儘管當局政府採取了支持房地產行業的刺激措施政策，但中國陷入困境的房地產市場在今年大部分時間裡都拖累了工業金屬的需求，致倫敦(LME)銅價下跌，但供應收緊的前景，則限制了銅價跌幅。終場周一指標期銅下跌66.5美元；期錫下跌355美元；期鎳下跌648美元；期鋅上漲7美元；期鋁上漲35.5美元；期鉛下跌23.5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-紅海危機衝擊，周一國際原油期貨反彈逾1%，胡塞武裝在紅海襲擊船隻，引發石油供應中斷的擔憂，俄羅斯將比承諾提前12月份的石油出口削減幅度進一步加大，以支撐全球油價，原油期價應聲反彈走高，終場美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲1.04美元，報72.47美元/桶；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲1.4美元，報77.95美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價承壓，周一BDI指數續跌2.6%；因巴西航線相對安靜，且最大消費國中國採取更多刺激措施的希望減弱，致多運輸鐵礦石之海岬型船運價減少超過1450美元，加上巴拿馬型船市場活躍度不高，終場波羅的海乾散貨BDI指數續跌2.6%；其中最新報價BDI指數下跌60點，收2288點，跌幅2.6%；BCI指數下跌177點，收3936點，跌幅4.3%；BPI指數上漲6點，收作1906點，漲幅0.3%；BSI指數下跌7點，收作1419點，跌幅0.5%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-交易清淡，周一大阪期膠轉跌逾1%；由於消費出現疲軟跡象，市場普遍預期日本央行將維持超寬鬆政策，分析師表示，投資人正在關注日本央行的政策，以評估日圓的未來走勢，故連帶令膠市交易清淡，終場大阪期膠價轉跌逾1%；其中大阪交易所OSE橡膠5月期貨跌1.1%，報每公斤235.5日圓；新加坡交易所SICOM橡膠1月期貨漲0.4%，報每公斤145.00美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.6%，收於每噸13605元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨收高，收復早盤跌幅，因美國出口需求良好，且阿根廷新政府表示將提高全球豆製品供應商的豆粉和豆油出口稅，另外，來自布宜諾斯艾利斯的消息 ，可能有利於美國豆製品出口，這足以抵消南美洲近期降雨緩和受乾旱影響帶來的壓力，玉米和小麥期貨因技術性拋售而下跌，終場3月小麥跌12.25美分，3月玉米跌6美分，1月大豆漲11.25美分，1月黃豆油漲0.65美分，12月黃豆粉漲7.2美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-工廠需求軟，周一ICE棉花期貨續跌；由於棉花工廠需求放緩，致期棉跌近兩周低點，以及美國農業部每周銷售報告顯示，2023/2024年棉花淨銷量為57800包，較前一周下降50%，同步令期棉跌逾1%；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌1.04%，報每磅79.10美分；中國鄭州商品期貨1月期棉結算跌0.74%，報每公噸15365人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國數據疲軟，鐵礦石續跌；因數據顯示，中國11月新建住宅價格連續第五個月下跌，投資者在最大鋼鐵消費國中國，各項數據持續疲軟，以及對中國當局推出更多刺激措施的希望減弱的情況下，解除多頭頭寸，致新加坡和大連鐵礦石期貨價格受挫續跌。終場周一新加坡交易所58%鐵礦石近月跌0.58%，報每噸123.35美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌2.38%，報每噸861人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)