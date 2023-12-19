【時報記者郭鴻慧台北報導】美股昨夜持續走多，僅費半指數小跌，1月台指期今日開盤下跌60點，為17596點，金融期及電子期攜手開低。

永豐期貨指出，台指期週一下跌17點至17656點。價差方面，台指期轉為正價差3.97點，電子期轉為正價差0.54點，金融期逆價差縮至-2.28點。現貨部分，三大法人賣超75.48億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2285口至-4579口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加3847口至-12100口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3150口至-5207口。

永豐期貨表示，台股週一收上下影線黑K，回測五日線有守，本周將留意美國GDP及PCE數據，將影響美股、台股表現。目前考量台股近期沿五日線走揚，技術面維持多頭架構不變下，有望助攻短線震盪後再向上盤堅。