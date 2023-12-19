【時報-台北電】周二(18日)台股受台積電(2330)跳空開低影響，上半場開局不利，所幸航運、鋼鐵、AI PC等題材股獲買盤簇擁，跌勢得以收斂，大盤終場下跌21.84點或0.12%、收17652.03點，力守所有長短均線；成交值縮至3218億元。盤面上，貨櫃、海運、二線鋼鐵、NB代工股相對強勢。
加計盤後、鉅額等交易，周二外資(不含外資自營商)買超7.3551億元、連7買，投信賣超8.9753億元，自營商賣超73.928億元，三大法人合計賣超75.54億元。
群益投顧指出，上周五美股續漲，但昨台股多數電子權值走跌，非電權值走強，權值股結構調整，盤勢衝高有壓。預期今指數區間落在17450-17750點上下。
群益投顧表示，產業訊息結構多空矛盾衝突，權值股結構調整，強勢股多屬內資主導盤。操作上建議，籌碼題材股擇強守技術面應對。(編輯：廖小蕎)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：