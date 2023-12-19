【時報-台北電】周二(18日)台股受台積電(2330)跳空開低影響，上半場開局不利，所幸航運、鋼鐵、AI PC等題材股獲買盤簇擁，跌勢得以收斂，大盤終場下跌21.84點或0.12%、收17652.03點，力守所有長短均線；成交值縮至3218億元。盤面上，貨櫃、海運、二線鋼鐵、NB代工股相對強勢。

加計盤後、鉅額等交易，周二外資(不含外資自營商)買超7.3551億元、連7買，投信賣超8.9753億元，自營商賣超73.928億元，三大法人合計賣超75.54億元。

群益投顧指出，上周五美股續漲，但昨台股多數電子權值走跌，非電權值走強，權值股結構調整，盤勢衝高有壓。預期今指數區間落在17450-17750點上下。

群益投顧表示，產業訊息結構多空矛盾衝突，權值股結構調整，強勢股多屬內資主導盤。操作上建議，籌碼題材股擇強守技術面應對。(編輯：廖小蕎)

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