【時報-台北電】北京時間12月18日23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。截至目前，地震已造成甘肅100人死亡、青海11人死亡，部分水、電力、交通、通訊等基礎設施受損。

國務院抗震救災指揮部、緊急管理部將國家地震應急響應提升至二級，國家防災減災救災委員會、緊急管理部將國家救災緊急應變提升至三級。

甘肅臨夏州積石山縣6.2級地震造成重大人員傷亡，中央已全力開展搜救，及時救治受傷人員，最大限度減少人員傷亡。災區地處高海拔區域，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，防範發生次生災害。要求盡快組織調撥搶險救援物資，搶修受損的電力、通訊、交通、暖氣等基礎設施，妥善安置受災群眾。

目前國務院已派出工作小組趕赴災區指導救援處置等工作。甘肅、青海已組織力量進行搶險救援，並緊急調撥帳篷、折疊床、棉被等救災物資運抵災區，全力做好受災群眾救助。目前抗震救災各項工作正在進行中。（編輯：張嘉倚）