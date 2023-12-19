【時報-台北電】外匯評論：
1.USD/JPY
美國11月製造業產出增長及12月企業活動回暖，而且美國聯邦準備理事會(FED)重量級決策者-紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯稱考慮降息為時過早，回擊市場揣測FED明年將大幅減息的樂觀情緒，但北韓週一發射射程超過15,000公里、可能含蓋美國任何地方的彈道導彈，提升地緣政治緊張氣氛，引發投資者對日圓的避險買盤。
並據日本經濟團體連合會會長十倉雅和表示，日本央行(BOJ)必須盡早實現貨幣政策正常化，在不遠的將來拋棄負利率政策，而且BOJ將於週二公布政策決定，外界紛紛傳言BOJ正考慮如何及何時退出負利率政策，儘管路透調查分析師中沒人預計BOJ會在本次會議上採取明確舉措，但決策者可能會開始為最終的轉變奠定基礎，提供日圓支撐，促使美元兌日圓徘徊於142.06低點。
隨著報導稱日本製鐵將收購美國鋼鐵公司，包含債務在內的交易總金額為149億美元，料併購的資金流動支撐美元，並據數據顯示12月全美住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行建築商信心指數升至37，突顯抵押貸款利率回落改善建商信心，而且克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特表示，關於何時降息的問題，金融市場已比央行超前一點，但芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比稱，FED未預先承諾將很快降息，市場的反應令人困惑，推升美元兌日圓至143.15高點。預估今日美元兌日圓阻力於142.80-143.00，支撐於141.60-80。
2.EUR/US
昨日澳洲政府表示，出口額將從上年度因俄羅斯與烏克蘭戰爭帶動的創紀錄高位回落，惟最大貿易夥伴中國的需求保持韌性，本財政年澳洲大宗商品出口收益前景略有改善，暗示幾乎有望順利消除本財政年最初預測的預算赤字，但FED官員反擊市場關於即將降息的預測，打壓市場情緒，令澳幣和紐元稍作喘息，歐元兌美元亦徘徊於1.0890低點。
隨後伊福經濟研究所(Ifo)稱，德國12月企業景氣判斷指數意外惡化至86.4，現況與預期指數亦分別下滑至88.5及84.3，表明德國經濟依然疲軟，但歐洲央行(ECB)管理委員會委員瓦斯列與卡日米爾分別認為市場對ECB降息的預測過早，另一位委員史托納拉斯及亦表示，ECB必須看到通貨膨脹率持續低於3%，才會開始降息，提振歐元兌美元至1.0930高點。預估今日歐元兌美元支撐於1.0900-20，阻力於1.0980-1.1000。
3.GBP/US
英國央行(BOE)副總裁布羅德班特週一稱，BOE確定薪資增長真的進入下行軌道前將採取觀望態度，呼應BOE最近發出儘管總體通貨膨脹率下降，但現在談論降息為時過早的核心訊息，提振英鎊兌美元至1.2704高點。隨著英國2024年期貨市場價格顯示BOE全年降息約80個基點，歐元區和美國衍生品市場則預計降息150個基點，而且利率市場押注BOE明年5月首次降息的機率80%，推低十年期英國公債收益率至5月以來最低，打壓英鎊兌美元至1.2626低點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2620-40，阻力於1.2720-40。(遠東商銀外匯保證金交易提供)
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