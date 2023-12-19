【時報-台北電】市場延續降息樂觀氛圍，美股主要指數漲多跌少；投顧建議短線留意散熱、航運族群，中期留意季底作帳股、CES展概念股。
上週聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論，激勵美股走揚，雖然隨後有數位聯準會官員試圖打壓市場對於降息的預期，然無法澆熄市場樂觀氛圍，週一美股主要指數呈現漲多跌少，漲跌幅介於-0.32%至0.61%。台積電ADR上漲0.38%，台指期夜盤跌幅收斂，終場下跌35點(-0.2%)。國票投顧預計台股今日將於平盤下開出，考量紅海危機未解，貨櫃三雄皆於週一宣布改道好望角，貨櫃運力缺口擴大，運價可望上漲，航運族群有望獲資金青睞成台股領軍要角，並帶動指數墊高，另須留意盤中權值股以及量能變化，作為多空依據。
台股週一帶下影線紅K作收。國票投顧表示，雖漲勢並未延續，然未跌破起漲紅K低點，加上指數持穩於五日線之上，短線多方格局並未改變。由資金輪動來看，盤面由航運、鋼鐵撐盤，電子股成交比重不到六成，恐不利多方表現，後續等待電子股回溫後，應仍有高點可期，維持對於台股看回不回的預期。操作建議上，短線航運股或其他強勢放量且具族群性個股可作為短線參考標的，另近期跌多的AI相關概念股基本面仍處在長線趨勢，當前可分批布局。
在Fed決議落幕之後，市場焦點將回歸經濟面，本週相關數據，主要集中在台灣時間12月22日(五)，當晚美國將公佈核心PCE、消費者信心指數、1年期通膨預期，留意國際股市波動。回歸國內，來到12月份中下旬，作帳行情進入衝刺階段，接著消費性電子展(CES)元月初將登場，相關個股可望提前暖身。（編輯：沈培華）
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