【時報-台北電】昨(18)日台股，加權指數雖然不斷向上攀高，倫元投顧觀察內容結構，近期強勢股多是先前表現不強者，如近日崛起的防疫概念股、鋼鐵，以及轉強的碳權、安控等；顯然低基期股是主導盤面輪動的主力。

倫元投顧技術面分析，台股上週五衝高留十字線後，昨日進入震盪壓回，由於美股表現仍強，故台股的回檔較為溫和，先視為「漲多修正」節奏，不過，近期操作宜提防市場派的極短線行為，如上週四強勢的封測、週五立即轉弱；強勢股常見一日行情，說明盤面充斥短打買盤，對於台股的持續走高較為不利。

倫元投顧整體分析，由於大咖買力觀望，加上盤面強勢股續航力不強，短線台股回檔壓力升高，因此，等待大盤拉回後，正規軍止穩時再動作為宜。（編輯：邱致馨）