配合美系客戶政策前往海外設廠，伺服器滑軌大廠南俊國際近期釋出桃園中壢工業區土地，委託第一太平戴維斯獨家辦理公開標售，土地面積2,770.9坪，基地三面臨路，位於20米寬的南園路，土地使用分區為乙種工業區，標售底價為11.88億元，開標日為113年1月24日。

科技業自用需求帶動，工業不動產交易動能維持相當水準，綜觀全台各縣市，桃園市連續三年蟬聯工業用地與廠房交易類別第一名。商用不動產投資部協理張峯樹指出，中壢工業區是北台灣知名工業聚落，區內大廠林立，日月光半導體、台達電子都持續有建廠計畫。

此外，中壢工業區位於桃園市府的三心六線計畫的中壢核心區，未來台鐵地下化後增設中原車站，可串聯機場捷運與桃園捷運路網，區域發展潛力更吸引國泰人壽於今年投入20億元，購置中壢工業區對面的產專區土地，未來將建置複合型商辦與商場，公部門與私部門的持續投資，中壢工業區的周邊生活與商業機能升級可期。相關標售資訊可至官網http://sav.li/5fe查詢，或洽詢電話：0927-345-997廖宣儒、0934-400-702林築君。

#中壢工業區 #第一太平戴維斯 #海外設廠 #伺服器滑軌 #南俊國際