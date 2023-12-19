據投信投顧公會資料，10月國內股票型基金規模達4,293億元，已連六個月站上4,000億元大關，今年以來規模成長率達26.4％，當月淨申購高達56億元，顯示股票型基金備受青睞，且美國聯準會後續升息疑慮消除，股債市可望迎來反彈，建議透過主動式台股基金，參與中長期成長行情。

日盛上選基金研究團隊表示，上市櫃營收連七個月站穩3兆元，台股基本面堅實，加上選舉行情支撐，類股良性輪動，且近期台美科技龍頭企業皆表現亮好，看好科技產業庫存來到尾聲，2024年可望迎來復甦。美國11月非農新增就業人數超出市場預期，顯現經濟仍強。根據FedWatch工具，2024年3月、5月降息1碼至5％～5.25％的機率，分別有43.8％、49.8％，市場對降息預期增強，引領股市動能。

近期台股類股輪動快速，短線高檔整理，美股持續強勢盤堅，產業觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機。另看好隨著景氣復甦的記憶體、PC、NB、紡織、IC設計等產業亦可關注。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，台股依舊強勢震盪整理、中多持續，加上美股同步上漲加持、多方勝出，目前台股均線全數呈現多頭排列，且月線持續上行，已大幅收斂與指數之乖離，頗有伺機向上突破，配合年底作帳行情持續，選舉行情亦逐步加溫，建議震盪中仍可擇優選股。

瀚亞菁華基金經理人鄭行甫認為，美國經濟看來仍具一定韌性，加上新科技應用趨勢尚未走完，台灣身為全球主要供應鏈，有望受惠整體趨勢往上，台股盤勢偏樂觀；持續看好AI伺服器、ASIC（特殊應用晶片）、網通及高股息概念股的後市表現。