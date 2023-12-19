台股再創今年高點，高股息ETF表現更亮眼，多檔股價領先大盤並創下掛牌以來新高，成交量及規模亦明顯增長，成為台股交易市場超級吸票機，即「息」捲台股的當紅熱門商品。
高股息ETF多檔股價領先大盤創下歷史新高，其中除元大台灣高股息（00731）2017年成立外，其餘標的主主集中在近一年成立的新兵。規模上月突破千億元大關的首檔台股月配息ETF─復華台灣科技優息此波反彈漲幅逾12％明顯優於大盤，除了股價創新高，規模亦穩定成長中；季配息的群益台灣精選高息、凱基優選高股息、大華優利高填息30同期間股價漲幅皆打敗大盤，加上本月將進行除息，也成為近期熱門的交投標的。上個月剛成立的中信成長高股息、野村臺灣新科技50、台新永續高息中小也搭上這波順風車，推升股價創掛牌以來新高。
復華台灣科技優息ETF經理人許忠成指出，電子指數此波反彈幅度更勝加權股價指數，也凸顯美國升息循環進入尾聲，壓抑評價的因素淡化，加上企業庫存調整告段落、半導體供應鏈逐步復甦，帶動資金回流電子科技類股，由於AI等新應用持續推陳出新，建議可透過一籃子股票布局的台股ETF，掌握明年獲利恢復成長軌道的多元投資契機。
凱基優選高股息30ETF基金經理人顏良宇分析，隨著科技廠庫存去化成效顯現，以及第四季消費電子進入銷售旺季，購買需求亦緩步復甦，看好科技產業及其獲利將回到成長軌道，並預期企業重返獲利的力道可望延續至2024年，持續看好AI產業發展趨勢，可望為相關供應鏈帶來成長動能；惟總體經濟仍有不確定性因素需投資人留意，如：通膨、中美競爭、地緣政治以及高利率環境下帶來的後續效應。
群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志強調，近期各家高股息ETF成分股開始進行權重調整，而台股在美元/美債殖利率走跌，加上選舉與作夢行情使得資金動能提升，台股基本面有支撐，企業獲利翻正、GDP增速上揚帶動評價走高，強勢股、低基期正向輪動，指數熱度有望延續。
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