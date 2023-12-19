2024年AI繼續看好，投信法人強調，隨ChatBOT、生成式AI等在各應用領域需求持續激增，北美四大CSP（雲端服務供應商）業者，包括Google、Meta、Microsoft、Amazon加大AI相關領域投資力道，2024年資本支出持續上升，帶動AI伺服器需求激增，錢景看好，建議逢低布局。
台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，根據TrendForce預估，今年AI伺服器（包含搭載GPU、FPGA、ASIC等）出貨量逾120萬台，年增高達37.7％，2023～2026年邊緣AI伺服器出貨平均年成長率將逾2成。AI仍是未來成長趨勢最為明確的主流產業，全球AI ETF錢景看好，建議逢低伺機布局。
破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3年～5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人相關ETF後市持續看好。布局上，可優先布局追蹤「法興全球AI機器人精選指數」ETF，以全面掌握人工智慧長期趨勢發展之機會，其成份股涵蓋資訊服務、演算法開發、工業自動化和先進醫療等重要AI領域，全面掌握AI商機。
日盛上選基金研究團隊指出，產業觀察AI族群訂單能見度最佳，持續看好2024年倍數成長契機，美科技大廠執行長預期到2027年AI晶片市場規模上看4千億美元，年複合成長率70％。根據Digitimes Research預估，今年所產生的生成式AI及大語言模型相關需求，帶動大型雲端業者及品牌廠商加大採購伺服器力度，預期今年高階AI伺服器出貨量約17.2萬台、2024年則達39.3萬台，年增幅達1.3倍。
野村投信投資策略部副總經理張繼文認為，在整體經濟逐步復甦的環境下，市場目光將聚焦在尋找高成長性的產業，除AI、電力改革等長線趨勢股之外，像是具備庫存回補以及科技創新等題材的類股，將更容易受市場青睞，如邊緣AI、矽光子，半導體、記憶體等。可預期在這些主流題材實現，並實際反映在財報表現上之前，預期產業表現都將呈現較為輪動的情況。
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