為推廣金融理財前進校園，日盛投信於第四季陸續展開新鮮人理財教育列車，前進大專院校，為年輕學子介紹說明何謂基金、定時定額等金融商品與投資概念，教導同學建立正確投資理財觀念，贏在理財起跑點上。

日盛投信表示，此次活動主要目的是希望透過投信專家分享正確的理財觀念與累積財富的方式，建議同學們透過主動式基金採定期定額投資方式累積財富，讓投資理財更有效率與勝率，並為自己創造人生第一桶金。

在講座中提醒同學認真思考錢的用途，對於生活費的運用，什麼是想要、必要、需要的消費，並善用投資錢滾錢及早開始投資，運用時間所帶來的複利效果，選擇適當的投資產品，實現財富自由。

此外，亦鼓勵同學們不要擔心自己無法掌握產業經濟脈動、不會判斷投資進場時點，這些都可透過交由專家操盤、定期定額投資來克服。共同基金定期定額投資最大優勢在於不必預設指數低點位置，運用定時定額策略紀律投資，即便遇到市場修正，在不停扣的情境下，便能有效平均成本，降低單筆投入的風險並能夠在市場回溫時更快速地提升勝率。

而由於ESG永續精神已是全球企業開始重視的企業責任，日盛投信也期望在為公司創造價值的同時，能將資源回饋到「社會關懷」、「環境永續」及「公司治理」上，除了推廣金融理財前進校園計畫，該公司日前亦舉辦「溫馨日益、共襄盛舉」捐血公益活動，公司網站也已陸續建置「永續發展」、「盡職治理守則遵循」與「金融友善服務」專區，讓客戶能清楚了解公司在推動ESG方面進程與成果，並促進被投資公司重視並遵循永續發展，共同為愛地球盡一份心力。