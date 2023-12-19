保發中心為台灣保險專業智庫和區域保險教育中心，以促進保險事業健全發展，增進保險人、被保險人及社會大眾的共同利益為己任。做為國內唯一的保險專業培訓機構，保發中心每年依據最新國際趨勢、政策重點與保險業者需求，延攬國內外相關領域深具實務經驗的產官學界專家，提供保險業者全方位的訓練和能力認證，並針對不同層級、專業屬性人員，規劃相關培訓課程，積極為保險業人才的培育與銜接奠定基礎。
2024年保發中心除將最新法令與國際趨勢導入公司治理、IFRS 17與ICS、防制洗錢與打擊資恐等系列課程，協助保險從業人員與時俱進精進專業能力外，更針對各類重大議題，包括永續金融ESG、氣候變遷財務揭露TCFD、金融科技與資安防護等議題，規劃各類全新系列課程。並配合主管機關重大政策，辦理「永續金融證照」與「金融科技能力認證」之培訓與測驗。
此外也特別為高階經理人和國際化人才，打造專屬進修培訓，期能從上而下形塑公司文化。同時，保發中心也積極為保險業者量身訂做各項委辦專案，並秉持創新精神，舉辦各類國際最新趨勢與前瞻性議題研討會。
因應數位學習趨勢，並配合政策落實對保險業務員在職訓練，提升保險業服務品質和公平待客原則，保發中心與產壽險公會合作，執行保險業務員每年6小時法令遵循在職進修數位課程。為提升學習興趣，保發中心持續優化數位學習平台與課程內容，以虛擬動畫助教、真人演出案例影片增加課程生動性。此外，保發中心亦針對友善高齡客戶、匯率風險及外匯相關法規、保險業務員專業教育訓練、金融消費者保護法暨公平待客原則解析、保經代簽署人在職教育等，提供數位學習管道。
在消費者保險教育宣導部分，保發中心配合主管機關在全國各地舉辦免費的公益講座，深及偏鄉及弱勢族群。並透過臉書及YouTube平台－保險發路米，提供多樣化的保險資訊，讓金融消費者汲取正確保險知識，保障個人權益，並能提高警覺，防範金融保險詐騙。
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