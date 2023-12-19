為提供客戶更暖心的服務，土地銀行新莊分行於18日遷移至新莊宏匯思源廣場新址並舉辦開幕典禮，典禮以五鼓陣及祥獅獻瑞活動熱鬧開場，同時並舉行公益捐贈儀式致贈愛心捐款予喜憨兒基金會及兒福聯盟；土地銀行新莊分行以全新現代化設備、友善的無障礙環境與便利的數位體驗區可滿足不同族群客戶需求。

土銀新莊分行新址不僅設有存放款、匯兌、貴賓理財等全方位專業金融服務，另增設數位體驗區提供電腦、ipad等數位科技工具，方便客戶來行洽辦使用網路銀行、網路ATM等各項電子金融服務，以協助客戶節省臨櫃排隊時間。

近年來，人手一機的趨勢下，土地銀行亦積極將金融服務延伸至生活場景，持續強化行動網銀APP「土銀行動銀行」，力求打造全天候24小時不間斷的高品質金融服務。

除專注提升金融服務品質外，土銀身為百分之百國營銀行，也長期致力於永續發展與ESG領域，土地銀行董事長謝娟娟自上任以來持續落實「業務數位化」、「人力優質化」、「授信均衡化」、「獲利多元化」及「落實企業社會責任」五大策略目標，並將永續DNA深化至業務核心。

以近年各分行遷移新址與設施規劃為例，土銀持續響應普惠金融政策、納入金融友善考量，建置多元化客群的舒適環境，除了在各分行設置「無障礙服務櫃檯」與「符合輪椅族使用之ATM」，同時逐步增設「視障語音ATM」及「視訊手語翻譯人員服務」，讓不同族群客戶感受土銀最溫暖的金融服務。未來將持續以「取之於社會、用之於社會」理念響應普惠金融政策、落實企業社會責任，致力打造友善共融社會。