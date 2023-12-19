投資人愛被動式收入，除配息ETF大熱賣外，連主動基金也走配息風。據基富通、中租基金平台表示，逾半數投資人都買配息基金，不管股票基金、債券基金及平衡基金等有配息級別較受青睞，反映多數投資人追求長期穩健現金流。

基富通指出，配息級別基金的投資人數每年都持續成長，累計至今，近6成平台投資人都有申購配息基金，反映多數投資人對於追求長期穩健現金流的高度渴望。統計近兩年平台配息基金規模年增率都超過2成以上，其中股債平衡型的配息基金成長迅猛，規模占比高達48％，超越債券型配息基金的33％，股票型配息基金規模占比約19％，年增率也都有2成以上水準。

基富通總經理王浩宇分析，配息基金能夠打造被動式收入，一直是國人投資理財的最愛，特別是對於收入高低不定，或已邁入退休階段，如果每個月都有一筆穩定的現金流來支應日常生活，將會過得更有安全感。觀察平台近55％的投資人有配息基金庫存，規模前五大的配息基金分別為安聯收益成長基金、高盛新興市場債券基金、聯博全球非投資等級債券基金、高盛投資級公司債基金、聯博美國收益基金。

王浩宇提醒，基金配息率不代表報酬率，高配息通常也隱含著高波動風險，因此投資配息基金應該以含息總報酬來看待，並且依照個人的風險承受能力，挑選適合自己的優質配息基金穩中求勝。

雖然喜歡投資配息基金的領息族占比高，中租基金平台總經理蘇皓毅說，從平台基金規模來看，中租基金平台在2019年前配息基金與不配息基金規模旗鼓相當，但自從2019年推出機器人理財WISEGO，及2021年推出訴求長期循環投資複利母子基金投資法的中租母子鎖利GO後，這些自動理財方案的嚴選基金，因應機制設計都是累積型標的，使不配息基金規模占比反而提高至接近7成，凸顯追求資產增值的投資人，對不配息基金仍有偏好。