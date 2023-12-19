預期美國聯準會最快明年上半年開始降息，但國際貨幣基金（IMF）日前提醒，留意因全球經濟分裂及潛在雙邊貿易明顯變化，可能影響全球經濟成長率。投信法人建議，因不確性並未完全解除，投資布局上可藉組合平衡型基金多重資產配置，掌握股債市的投資契機。
日盛目標收益組合基金研究團隊表示，股債走勢很大程度取決於利率預期，目前各國央行大多已結束了激進升息周期。預計明年經濟成長將放緩，預期美國將迎來「金髮女孩」經濟，經濟不慍不火、溫和增長，全球經濟的衰退風險已大幅降低，股市也受益，股票市場漲勢延續將取決於債券殖利率下降幅度，市場預計明年第二季降息，債券殖利率將再次走低，形成良性循環。
台新全球多元資產組合基金經理人謝夢蘭指出，不論聯準會動向、美國政府關門風險、經濟指標等皆朝正向發展，有利股債同步表現，建議布局多元資產組合型平衡型基金，藉由股債彈性配置，發揮分散風險，同時可掌握股債輪動行情。操作上，股債投資比可採6比4，股票型基金看好台股高股息ETF、印度基金、美國REITs基金；債券型基金看好靈活入息策略基金。
PGIM保德信新興趨勢組合基金經理人曾訓億認為，近期新興市場資金流向整體雖呈現流出，但情勢減緩，拉美為資金相對青睞區域，資金找尋相對具吸引力市場進行戰術性配置，非大陸地區的新興亞洲區域，如台、韓、印度，拉美地區則以巴西為首，仍吸引資金流入。從經濟成長預期來看，新興市場優於成熟型市場，貨幣政策仍維持相對寬鬆，美元在明年因聯準會降息可能見高回落，企業獲利明年將有雙位數成長預期。
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