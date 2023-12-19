瞄準台灣半導體供應鏈赴日投資風潮，中信銀行日本東京之星子行挺進日本半導體產業重鎮，18日舉辦東京之星熊本事務所開幕剪綵暨研討會，邀請近150位貴賓共同見證中信銀行跨境金融服務新里程碑。

中信金指出，這次活動邀請熊本縣副知事木村敬、台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊、中信金控總經理陳佳文、東京之星董事長黃清苑與總經理伊東武等貴賓出席。

陳佳文表示，身為台灣最國際化的銀行，2000年中信銀行成立東京分行，2014年併購東京之星，成為唯一於日本設有子行的台資銀行。東京之星運用中信銀行的跨境金融網絡及服務經驗，成為日本深具優勢的銀行，東京之星熊本事務所的成立，將可協助台灣半導體供應鏈對日發展，且支援九州當地日本企業朝亞洲邁進所需之金融諮詢。

九州擁有「矽島」美名，熊本擁有半導體製程關鍵的良好水質，成為九州發展半導體產業集群的利基，2021年起吸引包含台積電與日本索尼半導體合資設立日本先進半導體製造公司（JASM）以及多家大型晶片產業供應商於熊本設廠，帶動相關供應鏈及基礎建設需求，讓熊本迎來百年一遇的重大投資與商機。

東京之星總經理伊東武說，考量台、日知名半導體供應鏈相關廠商多聚集在熊本，看好熊本的市場商機及地理位置優勢，特地設立東京之星熊本事務所，首要任務為提供九州地區具有發展潛力的優質客戶相關個人及企業開設帳戶、存放款及匯兌諮詢服務。

中信銀行目前於全球設有373個分支機構，遍布北美、東南亞、大中華及日本等地，於日本設有東京分行及東京之星，採分、子行雙引擎功能互補模式，滿足企業赴日設點所需的稅務、法務、廠房設備等諮詢，以及開立資本金、換匯、廠房購置融資、員工撥薪、網路銀行及現金流避險及企業主理財之金融需求，更將中信銀行個人金融及理財業務導入日本市場。